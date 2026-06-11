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«Он одержим попытками контролировать нарратив. Он расчётлив». Стивен Эй Смит — о Леброне

«Он одержим попытками контролировать нарратив. Он расчётлив». Стивен Эй Смит — о Леброне
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Аналитик ESPN Стивен Эй Смит раскритиковал звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса после того, как тот в интервью Time назвал себя величайшим игроком в истории и заявил, что не поставил бы выше себя никого из легенд.

«Майкл Джордан никогда бы не сказал вам, что он величайший. Я знаю Майкла Джордана, часто с ним общаюсь. Говорю вам: он никогда, ни разу не называл себя величайшим. Коби Брайант не называл себя величайшим. Карим не называл. Мэджик не называл. Бёрд не называл. Это неправда. Он может сказать, что они могли так думать, но они никогда не озвучивали это репортёру для печати. Это Леброн Джеймс.

Он одержим попытками контролировать нарратив. Эти причины создают проблемы, и многие его сторонники не видят леса за деревьями… Всё, что он делает, расчётливо. Он расчётлив сам по себе. Он планирует и играет, надеясь на конкретный эффект. Есть две категории, в которых Леброн Джеймс — абсолютный величайший: долголетие — никто не был так велик так долго; и величайший в разговорах о том, кто величайший», — приводит слова Смита Fadeaway World.

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