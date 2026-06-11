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Форвард «Зенита» Роберсон высказался о предстоящем пятом матче серии с «Локо»

Форвард «Зенита» Роберсон высказался о предстоящем пятом матче серии с «Локо»
Единая лига ВТБ
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Американский форвард «Зенита» Андре Роберсон перед пятым, решающим матчем серии за третье место Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» поделился ожиданиями от предстоящей игры. Встреча состоится 12 июня в Санкт-Петербурге. Счёт в серии — 2-2.

Единая лига ВТБ . За 3-е место
12 июня 2026, пятница. 13:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Самая важная игра сезона. Поскольку это последний матч, от него многое зависит как для нашего клуба, так и для того, каким в итоге останется впечатление от сезона. В этом году мы столкнулись со множеством трудностей, и, думаю, справились с ними достойно, но сейчас мы находимся на решающем этапе. В этом сезоне нам ничего не доставалось легко.

Пятая игра… Мы провели все матчи этой серии и предыдущей серии, но теперь нам нужно завершить всё на высокой ноте и отблагодарить болельщиков, которые поддерживали нас весь сезон. Мы должны защитить домашнюю площадку и обеспечить себе третье место. Либо третье место, либо ничего — другого варианта нет. Думаю, мы все понимаем, что стоит на кону, поэтому завтра должны выйти на площадку полностью готовыми к игре», — приводит слова Роберсона официальный сайт «Зенита».

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