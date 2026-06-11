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ЦСКА отправится в Заполярье после завоевания чемпионства в Единой лиге

ЦСКА отправится в Заполярье после завоевания чемпионства в Единой лиге
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Московский ЦСКА, который накануне в 13-й раз стал чемпионом Единой лиги ВТБ, уже по традиции отправится в Норильск почти сразу после завоевания Кубка Белова. 20 и 21 июня в Заполярье пройдут мероприятия, приуроченные к празднованию 20-летия первой в российской истории победы ПБК ЦСКА в Евролиге. Об этом сообщается в официальном заявлении клуба.

Игроки армейцев (Антониус Кливленд, Мело Тримбл, Самсон Руженцев и Александр Ганькевич), а также другие звёзды российского баскетбола посетят производственные объекты «Норникеля», который является генеральным спонсором клуба, проведут мастер-классы для юных баскетболистов Заполярья и примут участие в матче с сотрудниками компании.

Третий год подряд ЦСКА отправляется в Заполярье сразу же после победы в Единой лиге ВТБ. Два года назад Каспер Уэйр подписал новый контракт с ЦСКА, находясь на глубине 750 метров под землёй, а в прошлом году Алекса Аврамович стал гостем подкаста «Вне формата», выпуск которого также был записан под землёй.

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