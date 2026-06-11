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Президент ПБК ЦСКА Ватутин: поездка в Норильск стала уже доброй традицией

Президент ПБК ЦСКА Ватутин: поездка в Норильск стала уже доброй традицией
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Президент ПБК ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал традицию клуба посещать Норильск после завоевания чемпионства в Единой лиге ВТБ.

«Поездка в Норильск стала уже доброй традицией — три года подряд мы выигрываем Кубок Белова и сразу же везём его в Заполярье. Надеюсь, этот маршрут трофея проложен на долгие годы вперёд! В Норильске всегда особенная атмосфера, нас очень тепло встречают, а игроки остаются под огромным впечатлением от посещения производственных объектов «Норникеля». Недаром даже наши легионеры год от года сами изъявляют желание отправиться в Заполярье», — приводит слова Ватутина пресс-служба ЦСКА.

Напомним, 10 июня ЦСКА обыграл УНИКС в четвёртом матче финальной серии и взял 13-й чемпионский титул в истории Единой лиги.

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