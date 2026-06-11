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Экс-игрок УНИКСа Комолов: все мои медали со мной. Это моя память и честь

Экс-игрок УНИКСа Комолов: все мои медали со мной. Это моя память и честь
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Вице-чемпион и двукратный бронзовый призёр Единой лиги ВТБ в составе УНИКСа Артём Комолов заявил, что навсегда связан с казанским клубом и относится с уважением к руководству, сотрудникам и руководству команды.

«Никогда не перестану ассоциировать себя с УНИКСом. Я и моя семья с любовью и уважением относимся к Казани, клубу, его руководству, сотрудникам и болельщикам. Все мои медали со мной. Это моя память и честь. Всем добра! Ваш Артём Комолов», — приводит слова Комолова пресс-служба казанского клуба.

Напомним, ранее телеграм-канал Mash сообщил, что руководство УНИКСа начало внутреннее расследование из-за появления на онлайн-площадке лота с медалями клуба, полученными в предыдущие сезоны.

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