Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Скаут НБА: Брансон вернул в лигу типаж маленького, но физически крепкого разыгрывающего

Скаут НБА: Брансон вернул в лигу типаж маленького, но физически крепкого разыгрывающего
Комментарии

Анонимный скаут одной из команд Западной конференции НБА высоко оценил влияние лидера «Нью-Йорк Никс» Джейлена Брансона на современный стиль игры.

«Брансон во многом вернул в баскетбол маленького, но результативного и физически крепкого разыгрывающего, который может быть лидером команды», – приводит слова скаута ESPN.

Он также добавил, что похожие качества видит у одного из перспективных игроков предстоящего драфта НБА – 2026 – разыгрывающего «Арканзаса» Дариуса Эйкаффа.

В четвёртом матче финальной серии с «Сан-Антонио Спёрс» (107:106; 3-1) Брансон набрал 36 очков, сделал пять подборов и семь передач.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Турнирная таблица плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сейчас читают:
Джейлен Брансон — главный феномен НБА последних лет. За этим стоит нечто большее
Джейлен Брансон — главный феномен НБА последних лет. За этим стоит нечто большее
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android