Скаут НБА: Брансон вернул в лигу типаж маленького, но физически крепкого разыгрывающего

Анонимный скаут одной из команд Западной конференции НБА высоко оценил влияние лидера «Нью-Йорк Никс» Джейлена Брансона на современный стиль игры.

«Брансон во многом вернул в баскетбол маленького, но результативного и физически крепкого разыгрывающего, который может быть лидером команды», – приводит слова скаута ESPN.

Он также добавил, что похожие качества видит у одного из перспективных игроков предстоящего драфта НБА – 2026 – разыгрывающего «Арканзаса» Дариуса Эйкаффа.

В четвёртом матче финальной серии с «Сан-Антонио Спёрс» (107:106; 3-1) Брансон набрал 36 очков, сделал пять подборов и семь передач.