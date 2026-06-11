Перкинс выступил в защиту Фокса после спорного эпизода в концовке четвёртого матча финала

Чемпион НБА в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный обозреватель Кендрик Перкинс поддержал разыгрывающего «Сан-Антонио Спёрс» ДеАарона Фокса, который в концовке четвёртого матча финальной серии НБА с «Нью-Йорк Никс» (106:107, 1-3), попытался завершить быструю атаку, но его бросок был заблокирован британским форвардом «Никс» О Джи Ануноби.

«Все слишком остро реагируют на этот момент. Всё, что можно сказать – отличная работа от О Джи Ануноби, который не выключился из эпизода. Все готовы зацепиться за один момент и обвинить Фокса, однако я не увидел там ничего неправильного», — приводит слова Перкинса The Dunk Central в социальной сети Х.