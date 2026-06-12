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«Армейцы играли, а не мучились». Чемпион Европы Быков — о чемпионстве ЦСКА в Единой лиге

«Армейцы играли, а не мучились». Чемпион Европы Быков — о чемпионстве ЦСКА в Единой лиге
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Бывший российский баскетболист и чемпион Европы 2007 года Сергей Быков поделился мнением об исходе финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ между ЦСКА и УНИКСом (4-0) и высказался о чемпионстве московской команды.

Единая лига ВТБ . Финал
10 июня 2026, среда. 19:30 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
76 : 102
ЦСКА
Москва
УНИКС: Стюарт - 20, Бингэм - 12, Пьерр - 9, Захаров - 9, Беленицкий - 8, Рейнольдс - 6, Д. Кулагин - 6, Ли - 3, М. Кулагин - 3, Абдулбасиров, Стуленков, Лопатин
ЦСКА: Тримбл - 23, Уэйр - 22, Кливленд - 11, Ухов - 10, Жан-Шарль - 10, Руженцев - 8, Митрович - 6, Курбанов - 4, Астапкович - 3, Карпенко - 3, Антонов - 2, Ганькевич

«Давно не видел такого убедительного уровня ЦСКА. Не могу точно оценить, это многое надломилось в УНИКСе или ЦСКА не дал шансов. Бросилось в глаза, что в ЦСКА все баскетболисты именно играли, а не мучились. Именно оттуда высокий процент реализации «трёх». УНИКСу — комплимент за полуфинал, однако в финале казанцы не показали чемпионской игры. Всё закономерно. Для меня лично большой интерес представляет, как бы выступил ЦСКА в Евролиге в текущем составе. Но вопрос остаётся открытым», — приводит слова Быкова «Матч ТВ».

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
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