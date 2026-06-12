«Армейцы играли, а не мучились». Чемпион Европы Быков — о чемпионстве ЦСКА в Единой лиге

Бывший российский баскетболист и чемпион Европы 2007 года Сергей Быков поделился мнением об исходе финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ между ЦСКА и УНИКСом (4-0) и высказался о чемпионстве московской команды.

«Давно не видел такого убедительного уровня ЦСКА. Не могу точно оценить, это многое надломилось в УНИКСе или ЦСКА не дал шансов. Бросилось в глаза, что в ЦСКА все баскетболисты именно играли, а не мучились. Именно оттуда высокий процент реализации «трёх». УНИКСу — комплимент за полуфинал, однако в финале казанцы не показали чемпионской игры. Всё закономерно. Для меня лично большой интерес представляет, как бы выступил ЦСКА в Евролиге в текущем составе. Но вопрос остаётся открытым», — приводит слова Быкова «Матч ТВ».