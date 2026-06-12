Член Зала славы НБА Уэббер высказался о поражении «Спёрс» в четвёртом матче финала НБА

Член Зала славы НБА Крис Уэббер раскритиковал «Сан-Антонио Спёрс» за провал в четвёртом матче финальной серии с «Нью-Йорк Никс» (106:107, 1-3).

«Это, пожалуй, была самая глупая, и я бы даже сказал, самая высокомерная игра из всех, что когда‑либо проводились при столь высоких ставках. Это ещё раз показывает, насколько важно игровое чутьё на площадке, а не только аналитика. Никакая аналитика, думаю, не подскажет бросать мяч после серии промахов или атаковать на первых секундах владения.

Как баскетбольный пурист я считаю, что то, что сделал «Сан-Антонио», почти непростительно для команды. У них столько игроков, способных принимать решения, но никто не сказал: «Давайте найдём хороший бросок» или «У нас самый высокий игрок на паркете – давайте сыграем через него в «краске». Это показывает, что наряду с талантом и навыками в этой игре должен быть и здравый смысл», – приводит слова Уэббера The NBA Base в социальной сети Х.