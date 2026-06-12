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Член Зала славы НБА Уэббер высказался о поражении «Спёрс» в четвёртом матче финала НБА

Член Зала славы НБА Уэббер высказался о поражении «Спёрс» в четвёртом матче финала НБА
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Член Зала славы НБА Крис Уэббер раскритиковал «Сан-Антонио Спёрс» за провал в четвёртом матче финальной серии с «Нью-Йорк Никс» (106:107, 1-3).

НБА — плей-офф . Финал. 4-й матч
11 июня 2026, четверг. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
107 : 106
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Нью-Йорк Никс: Брансон - 36, Ануноби - 33, Таунс - 13, Альварадо - 8, Бриджес - 7, Харт - 6, Кларксон - 2, Робинсон - 2, Джонс, Макбрайд, Дадье, Маккаллар, Колек, Сохан, Шамет, Джемисон, Диавара, Хукпорти
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 24, Харпер - 21, Фокс - 18, Васселл - 18, Касл - 13, Брайант - 5, Шампани - 5, Джонсон - 2, Маклафлин, Корнет, Олиник, Миллер, Бийомбо, Барнс, Уотерс III, Пламли, Ингрэм

«Это, пожалуй, была самая глупая, и я бы даже сказал, самая высокомерная игра из всех, что когда‑либо проводились при столь высоких ставках. Это ещё раз показывает, насколько важно игровое чутьё на площадке, а не только аналитика. Никакая аналитика, думаю, не подскажет бросать мяч после серии промахов или атаковать на первых секундах владения.

Как баскетбольный пурист я считаю, что то, что сделал «Сан-Антонио», почти непростительно для команды. У них столько игроков, способных принимать решения, но никто не сказал: «Давайте найдём хороший бросок» или «У нас самый высокий игрок на паркете – давайте сыграем через него в «краске». Это показывает, что наряду с талантом и навыками в этой игре должен быть и здравый смысл», – приводит слова Уэббера The NBA Base в социальной сети Х.

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