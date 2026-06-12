Единая лига: расписание финального игрового дня сезона 12 июня

В пятницу, 12 июня, в Единой лиге ВТБ состоится финальный игровой день сезона-2025/2026, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогут посмотреть решающий матч серии за бронзовые медали. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием.

Единая лига. Расписание матчей на 12 июня:

«Зенит» — «Локомотив-Кубань» — 13:00 мск (счёт в серии 2-2).

В полуфинале санкт-петербургский коллектив встречался с УНИКСом, где в серии до четырёх побед вёл со счётом 3-1, но затем трижды проиграл и лишился путёвки в финал. Краснодарский коллектив со счётом 1-4 проиграл ЦСКА, который позже разгромил УНИКС (4-0) и стал чемпионом.

В серии за бронзовые медали «Зенит» одержал две победы на домашней площадке, а затем дважды уступил в Краснодаре.