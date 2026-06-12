Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Расписание матчей баскетбольной Единой лиги — 2025/2026 на 12 июня

Единая лига: расписание финального игрового дня сезона 12 июня
Комментарии

В пятницу, 12 июня, в Единой лиге ВТБ состоится финальный игровой день сезона-2025/2026, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогут посмотреть решающий матч серии за бронзовые медали. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием.

Единая лига. Расписание матчей на 12 июня:

«Зенит» — «Локомотив-Кубань» — 13:00 мск (счёт в серии 2-2).

В полуфинале санкт-петербургский коллектив встречался с УНИКСом, где в серии до четырёх побед вёл со счётом 3-1, но затем трижды проиграл и лишился путёвки в финал. Краснодарский коллектив со счётом 1-4 проиграл ЦСКА, который позже разгромил УНИКС (4-0) и стал чемпионом.

В серии за бронзовые медали «Зенит» одержал две победы на домашней площадке, а затем дважды уступил в Краснодаре.

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Читайте далее:
Серия за бронзу — огонь. «Локомотив-Кубань» обескуражил «Зенит», вернувшись с 0-2
Серия за бронзу — огонь. «Локомотив-Кубань» обескуражил «Зенит», вернувшись с 0-2
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android