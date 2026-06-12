Леброн ответил, считает ли себя более влиятельным спортсменом, чем Майкл Джордан

41-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Леброн Джеймс, выступающий на позиции лёгкого форварда за клуб «Лос-Анджелес Лейкерс», ответил, считает ли он себя более влиятельным спортсменом, чем легендарный соотечественник Майкл Джордан.

«Если вы спросите кого-нибудь [об этом], кто вырос во времена Джордана, они скажут «Джордан». А если спросите кого-нибудь, кто вырос во времена Леброна… они всё равно скажут «Джордан». Послушайте, каждому своё. Могу сказать вам вот что: я никогда не ставлю себя выше другого человека, говоря: «Ладно, чёрт, я должен быть лучше него». Мой путь — это мой путь. Я знаю, какой вклад внёс в баскетбол», — приводит слова Джеймса портал ESPN.