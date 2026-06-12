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«Сан-Антонио» стал автором уникального антирекорда в четвёртой игре финала с «Нью-Йорком»

«Сан-Антонио» стал автором уникального антирекорда в четвёртой игре финала с «Нью-Йорком»
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Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс» стала автором уникального антирекорда в четвёртом матче финала сезона-2025/2026 с «Нью-Йорк Никс», в котором уступила 106:107 (счёт в серии 1-3).

НБА — плей-офф . Финал. 4-й матч
11 июня 2026, четверг. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
107 : 106
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Нью-Йорк Никс: Брансон - 36, Ануноби - 33, Таунс - 13, Альварадо - 8, Бриджес - 7, Харт - 6, Кларксон - 2, Робинсон - 2, Джонс, Макбрайд, Дадье, Маккаллар, Колек, Сохан, Шамет, Джемисон, Диавара, Хукпорти
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 24, Харпер - 21, Фокс - 18, Васселл - 18, Касл - 13, Брайант - 5, Шампани - 5, Джонсон - 2, Маклафлин, Корнет, Олиник, Миллер, Бийомбо, Барнс, Уотерс III, Пламли, Ингрэм

«Спёрс» — единственная команда в истории НБА, которая набрала 76+ очков в первой половине, но 30- очков во второй половине в одной игре, будь то регулярный сезон или плей-офф, о чём сообщили в OPTAstats.

После первой половины игроки из техасского клуба набрали 76 очков, закончив первую половину со счётом 76:49. В третьей четверти баскетболисты «Сан-Антонио» набрали 14 очков, а в четвёртой — 16.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
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