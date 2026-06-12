«Сан-Антонио» стал автором уникального антирекорда в четвёртой игре финала с «Нью-Йорком»

Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс» стала автором уникального антирекорда в четвёртом матче финала сезона-2025/2026 с «Нью-Йорк Никс», в котором уступила 106:107 (счёт в серии 1-3).

«Спёрс» — единственная команда в истории НБА, которая набрала 76+ очков в первой половине, но 30- очков во второй половине в одной игре, будь то регулярный сезон или плей-офф, о чём сообщили в OPTAstats.

После первой половины игроки из техасского клуба набрали 76 очков, закончив первую половину со счётом 76:49. В третьей четверти баскетболисты «Сан-Антонио» набрали 14 очков, а в четвёртой — 16.