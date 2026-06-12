Каспер Уэйр ответил, в чём ЦСКА сопоставим с командами НБА

Американский разыгрывающий московского ЦСКА Каспер Уэйр высоко оценил уровень организации в клубе. По словам баскетболиста, армейцы являются большой европейской командой, которую по качеству работы менеджмента можно сопоставить с коллективами НБА.

– Что вы можете сказать об атмосфере внутри команды?

– Это отличная команда, отличная организация. Большой европейский клуб, по уровню работы менеджмента сравнимый и с НБА. Именно поэтому я и оставался здесь так долго. Поэтому я здесь и сейчас, – сказал Уэйр в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Читайте интервью с разыгрывающим ЦСКА Каспером Уэйром на «Чемпионате».

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