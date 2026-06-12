Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Каспер Уэйр ответил, в чём ЦСКА сопоставим с командами НБА

Каспер Уэйр ответил, в чём ЦСКА сопоставим с командами НБА
Комментарии

Американский разыгрывающий московского ЦСКА Каспер Уэйр высоко оценил уровень организации в клубе. По словам баскетболиста, армейцы являются большой европейской командой, которую по качеству работы менеджмента можно сопоставить с коллективами НБА.

– Что вы можете сказать об атмосфере внутри команды?
– Это отличная команда, отличная организация. Большой европейский клуб, по уровню работы менеджмента сравнимый и с НБА. Именно поэтому я и оставался здесь так долго. Поэтому я здесь и сейчас, – сказал Уэйр в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Читайте интервью с разыгрывающим ЦСКА Каспером Уэйром на «Чемпионате».
Материалы по теме
«По уровню работы менеджмента ЦСКА сравним с НБА». Беседа с лидером чемпионских армейцев
Эксклюзив
«По уровню работы менеджмента ЦСКА сравним с НБА». Беседа с лидером чемпионских армейцев

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android