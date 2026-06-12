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Лидер ЦСКА Каспер Уэйр высказался о своём будущем

Лидер ЦСКА Каспер Уэйр высказался о своём будущем
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Американский разыгрывающий ЦСКА Каспер Уэйр рассказал о своём будущем после чемпионского сезона. Баскетболист отметил, что перед подготовкой к новому сезону планирует провести время с семьёй.

– Что сейчас можете сказать о своём личном будущем?
– Просто продолжать играть в баскетбол на максимально высоком уровне. Я наслаждаюсь этим прямо сейчас. Прямо сейчас поеду домой к семье, очень скучаю по ним, по своему сыну. А после этого просто вернусь к работе и буду готовиться к следующему сезону. Планирую в августе вернуться в Россию.

– Вы же остаётесь в ЦСКА, всё верно?
– Да, я буду в ЦСКА в следующем сезоне. Как раз недавно продлили контракт, – сказал Уэйр в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Читайте интервью с разыгрывающим ЦСКА Каспером Уэйром на «Чемпионате».
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