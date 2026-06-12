Уэйр — о победе в финале с УНИКСом: принципиальное соперничество для ЦСКА

Защитник ЦСКА Каспер Уэйр поделился мнением о трудностях, с которыми команда столкнулась по ходу чемпионского сезона. Американец отметил, что принципиальным соперником для армейцев был УНИКС, дважды обыгравший москвичей в Казани в рамках регулярного чемпионата.

– Возможно, вы отметите самый трудный момент в этом сезоне?

– Сложный вопрос… В любой истории бывают взлёты и падения в течение долгого сезона. Невозможно пройти его на одинаково высоком уровне, без просадок. Но в целом я думаю, нам было будто бы не слишком трудно, мы были хороши от начала и до конца.

Вообще за весь сезон мы проиграли всего несколько игр. И при этом мы проиграли дважды здесь, в Казани, против УНИКСа. Они были для нас трудным соперником в регулярном сезоне. Вероятно, самым трудным. Так что мы по-особенному подготовились к ним в плей-офф. Для нас это было принципиальное соперничество, – сказал Уэйр в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Читайте интервью с разыгрывающим ЦСКА Каспером Уэйром на «Чемпионате».

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