«Слышал, в России это было похоже на проклятие». Каспер Уэйр оценил сезон ЦСКА

Разыгрывающий ЦСКА Каспер Уэйр оценил чемпионский сезон команды. Спортсмен признался, что не верит в разговоры о «проклятии» победителя регулярного чемпионата и считает главным фактором успеха ежедневную работу коллектива.

– Вы выиграли все титулы в этом сезоне. Это первый раз с 2019 года, когда одна команда выиграла и регулярный чемпионат, и плей-офф, а ещё вы ведь выиграли и внутрисезонный BasketCup. Это особенный момент для вас?

– Разумеется. Я слышал, что в России это было похоже на проклятие: если выигрываешь первое место в регулярном чемпионате, потом обязательно проигрываешь. И даже мы два предыдущих титула выигрывали, уступая в регулярном сезоне конкурентам. Но, честно говоря, мы ни о чём таком и не думали.

Не проигрывать же специально в регулярке из-за каких-то страхов и примет? Мы просто знали, что мы сильнее и мы должны победить. Нет никакого проклятия, когда дело доходит до баскетбола. Тяжело работаешь – побеждаешь. Только через работу приходит результат, – сказал Уэйр в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Читайте интервью с разыгрывающим ЦСКА Каспером Уэйром на «Чемпионате».

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