Американец Каспер Уэйр высказался о Москве и России

Разыгрывающий ЦСКА Каспер Уэйр поделился впечатлениями от жизни в Москве и выступлений в России. Американец подчеркнул, что быстро принял решение о продлении контракта и полностью доволен работой в клубе. Соглашение с армейцами Уэйр пролонгировал в мае.

«Долго над продлением контракта даже не думал, хотя агент говорил мне о различных вариантах, так что это о многом говорит. Я здесь уже пятый год, повторюсь, отличная организация, тренер, одноклубники. Город, страна. Мне здесь всё нравится! А как можно быть несчастливым, если третий раз подряд становишься чемпионом и играешь в такой крутой баскетбол? Это спортивное счастье», – сказал Уэйр в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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