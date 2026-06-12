«Честь закрывать сезон». Томович — о настрое «Локо» на финальный матч с «Зенитом»

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» Томислав Томович высказался в преддверии пятого и решающего матча за третье место с «Зенитом» (счёт в серии 2-2), который начнётся сегодня в 13:00 мск в Санкт-Петербурге.

«Настраиваю игроков получить удовольствие от предстоящего матча. Нам выпала честь закрывать сезон, и у нас есть отличный шанс показать красивую игру, принести клубу медали и дать нашим болельщикам повод для радости, которой они достойны.

Остался всего один матч, и нам надо провести его так, чтобы потом с гордостью вспоминать этот день. Я не сомневаюсь, что если каждый из нас даст свой максимум, то результат придёт. Буду счастлив видеть на арене наших болельщиков. А тех, кто будет болеть за нас у своих экранов, призываю слать нам свою позитивную энергию. Мы очень постараемся сделать вас счастливыми», — приводит слова Томовича пресс-служба команды.