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«Честь закрывать сезон». Томович — о настрое «Локо» на финальный матч с «Зенитом»

«Честь закрывать сезон». Томович — о настрое «Локо» на финальный матч с «Зенитом»
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Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» Томислав Томович высказался в преддверии пятого и решающего матча за третье место с «Зенитом» (счёт в серии 2-2), который начнётся сегодня в 13:00 мск в Санкт-Петербурге.

Единая лига ВТБ . За 3-е место
12 июня 2026, пятница. 13:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Настраиваю игроков получить удовольствие от предстоящего матча. Нам выпала честь закрывать сезон, и у нас есть отличный шанс показать красивую игру, принести клубу медали и дать нашим болельщикам повод для радости, которой они достойны.

Остался всего один матч, и нам надо провести его так, чтобы потом с гордостью вспоминать этот день. Я не сомневаюсь, что если каждый из нас даст свой максимум, то результат придёт. Буду счастлив видеть на арене наших болельщиков. А тех, кто будет болеть за нас у своих экранов, призываю слать нам свою позитивную энергию. Мы очень постараемся сделать вас счастливыми», — приводит слова Томовича пресс-служба команды.

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