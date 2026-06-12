Каспер Уэйр указал на отличие Евролиги от Единой лиги

Защитник ЦСКА Каспер Уэйр высказался о различиях между Евролигой и Единой лигой ВТБ. Баскетболист отметил высокий уровень конкуренции в обоих турнирах, но отметил, что в Евролиге практически нет слабых соперников.

– Смотрите матчи Евролиги? Она выделяется по уровню в сравнении с Единой лигой?

– Смотрю немного, в этом сезоне попал на несколько игр. Но я не очень вовлечён, потому что мы не участвуем и у меня свой чемпионат. Но ключевые матчи, финал я смотрел. Было интересно.

Если говорить про уровень, то в России есть много сильных команд, это не только ЦСКА и УНИКС, это и «Зенит», и «Локомотив-Кубань», и «Уралмаш», они конкурентоспособны для Европы. Но в Евролиге просто все команды очень сильные, там слабых почти нет. Наверное, разница в этом. И было бы интересно вновь оказаться в таком турнире, – сказал Уэйр в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Читайте интервью с разыгрывающим ЦСКА Каспером Уэйром на «Чемпионате».

Экс-игрок Евролиги поучаствовал в драке своего клуба из Сербии: