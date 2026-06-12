«Посмотрите, как мы выигрывали». Каспер Уэйр — о чемпионском сезоне ЦСКА

Разыгрывающий ЦСКА Каспер Уэйр поделился эмоциями после победы в Единой лиге ВТБ. Американец отметил, что команда заслужила чемпионство благодаря тяжёлой работе на протяжении всего сезона и самоотдаче в финальной серии.

– Каспер, ещё раз поздравляем с чемпионством! Какие у вас первые впечатления от победы?

– Я просто счастлив! Здорово, что мы победили, это чувство не притупляется. Это смысл спорта. Хочу сказать, что у нас была отличная команда. Мы усердно работали весь сезон и действительно заслужили эту победу, любой это подтвердит.

Посмотрите матчи, это было видно на площадке, мы не просто играли в удовольствие, но и тяжело работали. Посмотрите, как мы выигрывали в этой серии, как играли в обороне. Это работа всей команды, – сказал Уэйр в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Читайте интервью с разыгрывающим ЦСКА Каспером Уэйром на «Чемпионате».

18-летний баскетболист набрал 103 очка за матч: