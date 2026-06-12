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Каспер Уэйр ответил, сильнее ли ЦСКА на голову всех команд Единой лиги

Каспер Уэйр ответил, сильнее ли ЦСКА на голову всех команд Единой лиги
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Разыгрывающий ЦСКА Каспер Уэйр оценил уровень конкуренции в Единой лиге ВТБ после чемпионского сезона армейцев. Баскетболист не согласился с мнением о тотальном превосходстве московской команды, отметив опыт и победный менталитет коллектива как ключевые факторы успеха.

– Что вы думаете об уровне Единой лиги ВТБ? Это сильный чемпионат или же ЦСКА на голову сильнее всех остальных?
– Другие команды тоже хороши. Не могу сказать, что мы намного лучше, в плане уровня баскетболистов, на порядок, это будет неправильно по отношению к сильным игрокам у соперника. Просто у нас огромный опыт, чемпионский опыт. У нас много ребят, таких как Никита Курбанов, Мело Тримбл, Семён Антонов – которые знают, как выигрывать. Они очень давно в этом деле. У нас были все компоненты для командного успеха, – сказал Уэйр в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Читайте интервью с разыгрывающим ЦСКА Каспером Уэйром на «Чемпионате».
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