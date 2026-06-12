«Для меня это уровень НБА». Каспер Уэйр выделил игрока ЦСКА

Защитник ЦСКА Каспер Уэйр поделился мнением о центровых УНИКСа Джалене Рейнольдсе и Маркусе Бингэме, а также выделил товарища по команде Луку Митровича, заявив, что его уровень соответствует НБА.

– Справедливо называть Рейнольдса и Бингэма лучшим дуэтом центровых Единой лиги?

– Маркус и Джален очень хорошо действовали на протяжении всего сезона, показали свой уровень. В финале им, возможно, не хватило сил, были травмы, о которых мы не знаем. Особенно у Рейнольдса, он точно может играть сильнее, я к нему хорошо отношусь.

Но при этом я считаю, что и наши «большие» тоже хороши. Посмотрите, как сыграл тот же Лука Митрович, для меня это уровень НБА, – сказал Уэйр в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Читайте интервью с разыгрывающим ЦСКА Каспером Уэйром на «Чемпионате».

Вембаньяма вместе с сестрой рисует перед матчем НБА: