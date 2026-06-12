Каспер Уэйр высказался о возможном возвращении российских клубов в Евролигу

Защитник ЦСКА Каспер Уэйр поделился мнением о перспективах возвращения российских клубов в Евролигу. Американец заявил, что армейцы и другие команды из России заслуживают участия в турнире и должны снова иметь возможность играть на европейском уровне.

«Российские команды заслуживают быть там. Надеюсь, это случится, и случится как можно скорее. Я надеюсь, что у ЦСКА получится показать себя на европейском паркете. Они были там так много лет, неоднократно побеждали. Не могу дождаться, когда это произойдёт снова и получится сыграть в Греции, Испании, Франции.

Они должны вернуться туда. Российский баскетбол очень сильный, Единая лига – одна из сильнейших в Европе, так что это неспортивно — не допускать российские команды в Евролигу. Тот случай, когда в спорт идёт политика, так быть не должно», – сказал Уэйр в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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