Все билеты на решающий матч «бронзовой» серии «Зенит» — «Локомотив-Кубань» проданы

Сегодня, 12 июня, в КСК «Арена» состоится пятый матч серии Единой лиги за третье место между санкт-петербургским «Зенитом» и краснодарским «Локомотивом-Кубань». Начало игры запланировано в 13:00 мск. В данный момент счёт в серии 2-2.

Как сообщает пресс-служба сине-бело-голубых, все билеты на данную игру уже распроданы. Перед началом матча зрителей ждёт выступление рэпера Icegergert. Шоу стартует в 12:40 мск.

Видеотрансляция встречи будет доступна на канале «Матч! Страна», а также на официальном сайте и в группе во «ВКонтакте» Единой лиги.

На стадии 1/2 финала санкт-петербургский клуб по итогам семи матчей уступил со счётом 3-4 казанскому УНИКСу, который, в свою очередь, смог выйти в финал Единой лиги. Краснодарская команда «Локомотив-Кубань» в полуфинале потерпела поражение в серии с московским ЦСКА в пяти матчах.