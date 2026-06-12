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Все билеты на решающий матч «бронзовой» серии «Зенит» — «Локомотив-Кубань» проданы

Все билеты на решающий матч «бронзовой» серии «Зенит» — «Локомотив-Кубань» проданы
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Сегодня, 12 июня, в КСК «Арена» состоится пятый матч серии Единой лиги за третье место между санкт-петербургским «Зенитом» и краснодарским «Локомотивом-Кубань». Начало игры запланировано в 13:00 мск. В данный момент счёт в серии 2-2.

Единая лига ВТБ . За 3-е место
12 июня 2026, пятница. 13:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Перерыв
40 : 45
Локомотив-Кубань
Краснодар
Зенит: Роберсон, Фрейзер, Щербенев, Карасёв, Мартюк, Жбанов, Узинский, Мун, Бако, Воронцевич, Емченко, Шаманич
Локомотив-Кубань: Миллер, Мур, Мартин, Темиров, Квитковских, Ищенко, Хантер, Ведищев, Шеянов, Коновалов, Хаджибегович, Самойленко

Как сообщает пресс-служба сине-бело-голубых, все билеты на данную игру уже распроданы. Перед началом матча зрителей ждёт выступление рэпера Icegergert. Шоу стартует в 12:40 мск.

Видеотрансляция встречи будет доступна на канале «Матч! Страна», а также на официальном сайте и в группе во «ВКонтакте» Единой лиги.

На стадии 1/2 финала санкт-петербургский клуб по итогам семи матчей уступил со счётом 3-4 казанскому УНИКСу, который, в свою очередь, смог выйти в финал Единой лиги. Краснодарская команда «Локомотив-Кубань» в полуфинале потерпела поражение в серии с московским ЦСКА в пяти матчах.

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