Американец Каспер Уэйр выделил двух россиян в составе ЦСКА

Американский разыгрывающий ЦСКА Каспер Уэйр выделил ключевых игроков команды по итогам чемпионского сезона. Баскетболист отметил вклад соотечественника Мело Тримбла, назвав его «мотором» армейцев, а также подчеркнул важную роль опытных россиян в лице Никиты Курбанова и Семёна Антонова.

– Кто для вас лучший игрок команды? Кто ярче всего себя проявил в этом плей-офф?

– Руководство лиги всё определило – Мело Тримбл. Тут всё по праву, он наш мотор. Он большая звезда и делает свою работу. Мы все рассчитываем на него, и он нас не подводит.

Но дело не только в нём, не только Мело приносит победы. У нас есть Курбанов, Антонов, полезные в других аспектах, в первую очередь в опыте. Они всегда знают, что делать на паркете, у них не бывает неверных, поспешных решений, ошибок из-за волнения.

Есть и другие ребята. Не бывает такого, что один игрок делает команду хорошей. За звездой всегда есть команда подмоги, которая помогает звезде ярко сиять, – сказал Уэйр в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Читайте интервью с разыгрывающим ЦСКА Каспером Уэйром на «Чемпионате».

18-летний баскетболист набрал 103 очка за матч: