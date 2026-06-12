Уэйр предположил, почему УНИКС не смог показать себя в полной мере в финале с ЦСКА

Защитник ЦСКА Каспер Уэйр прокомментировал победу в противостоянии с УНИКСом в финальной серии Единой лиги ВТБ. По мнению американца, травмы, с которыми столкнулись казанцы, являются частью спорта и не должны умалять заслуги армейцев, сумевших подойти к решающим матчам в оптимальном состоянии.

– В чём ключевая разница между регулярным сезоном и плей-офф? Возможно, УНИКС не смог показать себя в полной мере из-за проблем с составом, травмами?

– Можно и так сказать. Но травмы – это часть баскетбола. Это часть игры. Не думаю, что проблемы у соперника могут как-то обесценивать наш успех, неправильно будет так говорить. Скорее, наоборот, то, как мы подошли к решающим матчам плей-офф, доказывает, насколько у нас глубокий состав и сильный коллектив, насколько мы хороши.

Мы можем задействовать по ходу сезона большое количество игроков, активно ротировать скамейку, чтобы оставаться здоровыми. Это важная часть работы менеджмента, тренерского штаба. Их работу важно отметить, – сказал Уэйр в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Читайте интервью с разыгрывающим ЦСКА Каспером Уэйром на «Чемпионате».

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