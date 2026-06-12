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«Скажу банально, это не отмазка». Каспер Уэйр высказался об игроках ЦСКА

«Скажу банально, это не отмазка». Каспер Уэйр высказался об игроках ЦСКА
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Разыгрывающий ЦСКА Каспер Уэйр поделился мнением об атмосфере внутри команды. Американский защитник отметил, что у него сложились тёплые и доверительные отношения со всеми, включая игроков, тренерский штаб и руководство.

– Возможно, есть ребята в команде, с кем удалось поближе сдружиться за эти годы в стане армейцев?
– Скажу банально – все ребята в команде мои друзья. Это не отмазка, я просто хочу сказать, что по-честному у меня особые отношения со всеми членами команды: и с руководством, и с тренером, с игроками. Мы здесь как одна семья. От физиотерапевта до Пистиолиса – все классные, – сказал Уэйр в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Читайте интервью с разыгрывающим ЦСКА Каспером Уэйром на «Чемпионате».
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