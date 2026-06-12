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«Настоящие доминанты». Каспер Уэйр выделил двух игроков УНИКСа

«Настоящие доминанты». Каспер Уэйр выделил двух игроков УНИКСа
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Защитник ЦСКА Каспер Уэйр оценил состав УНИКСа и назвал двух наиболее ярких игроков казанской команды. Баскетболист выделил Джалена Рейнольдса и Маркуса Бингэма, отметив их высокий уровень и влияние на игру в сезоне.

– Кого отметите в УНИКСе? Кто выделяется своей игрой у Казани?
– У них много сильных ребят. Если кого-то одного, то Джален Рейнольдс. Он всегда мне нравился. И Маркус Бингэм, разумеется, он ярко зашёл в эту лигу. Эти двое – настоящие доминанты. Они показали это в регулярном сезоне, – сказал Уэйр в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Читайте интервью с разыгрывающим ЦСКА Каспером Уэйром на «Чемпионате».
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