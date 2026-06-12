Леброн объяснил, в каком случае завершит карьеру в НБА

41-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Леброн Джеймс, выступающий на позиции лёгкого форварда за клуб «Лос-Анджелес Лейкерс», объяснил, в каком случае примет решение о завершении профессиональной карьеры в спорте.

«Все зависит от настроя. От того, каким будет разум, зависит тело. Если у меня пропадёт желание ехать на арену за пять часов до начала матча, чтобы подготовиться, если я не захочу ехать на тренировку за два с половиной часа до начала, значит, со мной покончено. Потому что тогда я начну обманывать себя», — приводит слова Джеймса портал ESPN.