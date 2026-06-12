Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Леброн объяснил, в каком случае завершит карьеру в НБА

Леброн объяснил, в каком случае завершит карьеру в НБА
Комментарии

41-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Леброн Джеймс, выступающий на позиции лёгкого форварда за клуб «Лос-Анджелес Лейкерс», объяснил, в каком случае примет решение о завершении профессиональной карьеры в спорте.

«Все зависит от настроя. От того, каким будет разум, зависит тело. Если у меня пропадёт желание ехать на арену за пять часов до начала матча, чтобы подготовиться, если я не захочу ехать на тренировку за два с половиной часа до начала, значит, со мной покончено. Потому что тогда я начну обманывать себя», — приводит слова Джеймса портал ESPN.

Материалы по теме
Вся интрига — в контракте Леброна. В НБА куда важнее понять его реальную цену
Вся интрига — в контракте Леброна. В НБА куда важнее понять его реальную цену
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android