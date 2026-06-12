«Локомотив» обыграл «Зенит» в пятом матче и завоевал бронзу Единой лиги сезона-2025/2026

В пятницу, 12 июня, на стадионе «Арена» в Санкт-Петербурге состоялся пятый и решающий матч серии за третье место Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026, в рамках которого местный «Зенит» принимал «Локомотив-Кубань». Хозяева площадки со счётом 76:84 (20:19; 20:26; 17:18; 19:21) уступили гостям из Краснодара. Железнодорожники выиграли противостояние — 3-2.

У «Зенита» отличился американский форвард Андре Роберсон — 16 очков, девять подборов, две передачи, два перехвата, четыре блок-шота и две потери при коэффициенте эффективности «+26».

Лучшим игроком в составе краснодарского клуба стал капитан команды американский защитник Патрик Миллер — 23 очка, один подбор, семь передач и пять потерь при коэффициенте эффективности «+28».