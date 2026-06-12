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«Зенит» — «Локомотив-Кубань», результат матча за третье место 12 июня 2026, счет 76:84, Единая лига ВТБ – 2025/2026

«Локомотив» обыграл «Зенит» в пятом матче и завоевал бронзу Единой лиги сезона-2025/2026
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В пятницу, 12 июня, на стадионе «Арена» в Санкт-Петербурге состоялся пятый и решающий матч серии за третье место Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026, в рамках которого местный «Зенит» принимал «Локомотив-Кубань». Хозяева площадки со счётом 76:84 (20:19; 20:26; 17:18; 19:21) уступили гостям из Краснодара. Железнодорожники выиграли противостояние — 3-2.

Единая лига ВТБ . За 3-е место
12 июня 2026, пятница. 13:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
76 : 84
Локомотив-Кубань
Краснодар
Зенит: Мун - 23, Роберсон - 16, Мартюк - 15, Фрейзер - 12, Жбанов - 3, Воронцевич - 3, Карасёв - 2, Бако - 2, Щербенев, Узинский, Емченко, Шаманич
Локомотив-Кубань: Миллер - 23, Мартин - 13, Хантер - 10, Хаджибегович - 10, Ищенко - 8, Темиров - 6, Мур - 5, Самойленко - 5, Квитковских - 4, Ведищев, Шеянов, Коновалов

У «Зенита» отличился американский форвард Андре Роберсон — 16 очков, девять подборов, две передачи, два перехвата, четыре блок-шота и две потери при коэффициенте эффективности «+26».

Лучшим игроком в составе краснодарского клуба стал капитан команды американский защитник Патрик Миллер — 23 очка, один подбор, семь передач и пять потерь при коэффициенте эффективности «+28».

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
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