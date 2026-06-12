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«Зенит» впервые с 2023 года остался без медалей Единой лиги

«Зенит» впервые с 2023 года остался без медалей Единой лиги
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Санкт-петербургский клуб «Зенит» впервые с 2023 года остался без медалей Единой лиги ВТБ после того, как уступил в серии за третье место краснодарской команде «Локомотив-Кубань» по итогам пяти встреч (2-3). Сегодня состоялся решающий матч серии, который завершился со счётом 84:76 в пользу «Локо».

Единая лига ВТБ . За 3-е место
12 июня 2026, пятница. 13:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
76 : 84
Локомотив-Кубань
Краснодар
Зенит: Мун - 23, Роберсон - 16, Мартюк - 15, Фрейзер - 12, Жбанов - 3, Воронцевич - 3, Карасёв - 2, Бако - 2, Щербенев, Узинский, Емченко, Шаманич
Локомотив-Кубань: Миллер - 23, Мартин - 13, Хантер - 10, Хаджибегович - 10, Ищенко - 8, Темиров - 6, Мур - 5, Самойленко - 5, Квитковских - 4, Ведищев, Шеянов, Коновалов

В последний раз сине-бело-голубые не становились призёрами в сезоне-2022/2023. Тогда в серии за третье место «Зенит» уступил московскому клубу ЦСКА по итогам пяти встреч (1-4).

Напомним, на стадии 1/2 финала санкт-петербургский клуб по итогам семи матчей уступил со счётом 3-4 казанскому УНИКСу, который, в свою очередь, смог выйти в финал Единой лиги, но потерпел неудачу в серии с армейцами.

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