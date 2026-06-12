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«Зенит» проиграл две подряд серии плей-офф, в которых был в шаге от победы

«Зенит» проиграл две подряд серии плей-офф, в которых был в шаге от победы
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Санкт-петербургская команда «Зенит» в плей-офф Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 проиграла серию за выход в финал с казанским клубом УНИКС по итогам семи встреч (3-4) и серию за третье место с краснодарским коллективом «Локомотив-Кубань» (2-3).

При этом сине-бело-голубые изначально вели в обеих сериях, для победы в которых им не хватило одного выигранного матча. Кроме того, «Зенит» впервые с 2023 года остался без медалей в Единой лиге.

Чемпионом в сезоне-2025/2026 Единой лиги стал московский клуб ЦСКА, который в финальной серии всухую взял верх над казанской командой УНИКС по итогам четырёх встреч. Для армейцев это был 13-й чемпионский титул в Единой лиге.

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