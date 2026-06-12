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«Локомотив-Кубань» впервые с 2023 года стал призёром Единой лиги

«Локомотив-Кубань» впервые с 2023 года стал призёром Единой лиги
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Краснодарский коллектив «Локомотив-Кубань» впервые с 2023 года стал призёром Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . За 3-е место
12 июня 2026, пятница. 13:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
76 : 84
Локомотив-Кубань
Краснодар
Зенит: Мун - 23, Роберсон - 16, Мартюк - 15, Фрейзер - 12, Жбанов - 3, Воронцевич - 3, Карасёв - 2, Бако - 2, Щербенев, Узинский, Емченко, Шаманич
Локомотив-Кубань: Миллер - 23, Мартин - 13, Хантер - 10, Хаджибегович - 10, Ищенко - 8, Темиров - 6, Мур - 5, Самойленко - 5, Квитковских - 4, Ведищев, Шеянов, Коновалов

В пятницу, 12 июня, железнодорожники провели пятую игру серии за третье место сезона-2025/2026 с «Зенитом», нанеся поражение санкт-петербургскому клубу со счётом 84:76 (19:20; 26:20; 18:17; 21:19). Краснодарцы начали серию с двух поражений в Санкт-Петербурге, затем сравняли счёт в Краснодаре.

Последний раз в топ-3 по итогам плей-офф «Локомотив-Кубань» попал в сезоне-2022/2023, когда завоевал серебряные медали, уступив УНИКСу со счётом 1-4 в финальном противостоянии.

Также для «Локо» эта бронза стала второй в истории в Единой лиге.

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
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