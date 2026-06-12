«Локомотив-Кубань» впервые с 2023 года стал призёром Единой лиги

Краснодарский коллектив «Локомотив-Кубань» впервые с 2023 года стал призёром Единой лиги ВТБ.

В пятницу, 12 июня, железнодорожники провели пятую игру серии за третье место сезона-2025/2026 с «Зенитом», нанеся поражение санкт-петербургскому клубу со счётом 84:76 (19:20; 26:20; 18:17; 21:19). Краснодарцы начали серию с двух поражений в Санкт-Петербурге, затем сравняли счёт в Краснодаре.

Последний раз в топ-3 по итогам плей-офф «Локомотив-Кубань» попал в сезоне-2022/2023, когда завоевал серебряные медали, уступив УНИКСу со счётом 1-4 в финальном противостоянии.

Также для «Локо» эта бронза стала второй в истории в Единой лиге.