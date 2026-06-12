Вергун сообщил об увольнении с поста исполняющего обязанности главного тренера «Зенита»

Белорусский баскетбольный специалист Ростислав Вергун сообщил, что руководство санкт-петербургского клуба «Зенит» приняло решение уволить его с поста исполняющего обязанности главного тренера команды.

«Меня уволили, всё нормально. Сезон закончен, живём дальше», — сказал Вергун на послематчевой пресс-конференции.

По итогам сезона-2025/2026 клуб из Санкт-Петербурга впервые с 2023 года остался без медалей в Единой лиге ВТБ. При этом ранее сине-бело-голубых покинул Деян Радоньич, который возглавил клуб в январе 2026 года. Ранее Вергун занимал пост главного тренера «Уралмаша», присоединившись к нему в сезоне-2023/2024.