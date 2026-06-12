«Зенит» уволил трёх главных тренеров за сезон Единой лиги

Руководство команды Единой лиги ВТБ «Зенит» уволило сразу трёх главных тренеров по ходу сезона-2025/2026.

В начале розыгрыша коллективом руководил главный тренер сборной Словении Александр Секулич, который возглавил санкт-петербургский клуб в конце июня 2025-го. Под его руководством «Зенит» провёл 21 матч (13 побед и восемь поражений), а в январе 2026-го специалиста уволили.

На его смену взяли временно исполняющим обязанности главного тренера уволенного из «Уралмаша» Ростислава Вергуна, которого затем сменил Деян Радоньич. Деян работал в команде до поражения в серии 1/2 финала с УНИКСом (3-4), после которого тот покинул пост, а Вергун приступил к руководству командой в серии за бронзовые медали с «Локомотивом-Кубань» (2-3). После поражения в серии с железнодорожниками Ростислав объявил о своём увольнении.