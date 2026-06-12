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«Зенит» уволил трёх главных тренеров за сезон Единой лиги

«Зенит» уволил трёх главных тренеров за сезон Единой лиги
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Руководство команды Единой лиги ВТБ «Зенит» уволило сразу трёх главных тренеров по ходу сезона-2025/2026.

В начале розыгрыша коллективом руководил главный тренер сборной Словении Александр Секулич, который возглавил санкт-петербургский клуб в конце июня 2025-го. Под его руководством «Зенит» провёл 21 матч (13 побед и восемь поражений), а в январе 2026-го специалиста уволили.

На его смену взяли временно исполняющим обязанности главного тренера уволенного из «Уралмаша» Ростислава Вергуна, которого затем сменил Деян Радоньич. Деян работал в команде до поражения в серии 1/2 финала с УНИКСом (3-4), после которого тот покинул пост, а Вергун приступил к руководству командой в серии за бронзовые медали с «Локомотивом-Кубань» (2-3). После поражения в серии с железнодорожниками Ростислав объявил о своём увольнении.

Единая лига ВТБ . За 3-е место
12 июня 2026, пятница. 13:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
76 : 84
Локомотив-Кубань
Краснодар
Зенит: Мун - 23, Роберсон - 16, Мартюк - 15, Фрейзер - 12, Жбанов - 3, Воронцевич - 3, Карасёв - 2, Бако - 2, Щербенев, Узинский, Емченко, Шаманич
Локомотив-Кубань: Миллер - 23, Мартин - 13, Хантер - 10, Хаджибегович - 10, Ищенко - 8, Темиров - 6, Мур - 5, Самойленко - 5, Квитковских - 4, Ведищев, Шеянов, Коновалов
Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
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