Фото: награждение членов команды «Локомотив-Кубань» бронзовыми медалями

Пресс-служба Единой лиги ВТБ представила фотографии с награждения членов краснодарской команды «Локомотив-Кубань» бронзовыми медалями за победу в серии Единой лиги ВТБ с санкт-петербургским «Зенитом» за третье место (3-2). Решающий матч состоялся сегодня, 12 июня, и завершился победой «Локо» со счётом 84:76.

Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

У «Зенита» в ходе решающего матча отличился американский форвард Андре Роберсон, в его активе 16 очков, девять подборов, две передачи, два перехвата, четыре блок-шота и две потери при коэффициенте эффективности «+26».

Лучшим игроком в составе краснодарского клуба стал капитан команды американский защитник Патрик Миллер, на его счету 23 очка, один подбор, семь передач и пять потерь при коэффициенте эффективности «+28».