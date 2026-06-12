«Сказал в шуточной форме». Вергун — о словах про увольнение из «Зенита»

44-летний белорусский тренер Ростислав Вергун, являющийся временно исполняющим обязанности главного тренера команды Единой лиги ВТБ «Зенит», прокомментировал свои слова про увольнение из санкт-петербургского клуба после поражения в пятом и решающем матче серии за третье место с «Локомотивом-Кубань» (76:84; счёт в серии 2-3).

«Слова про увольнение? Я имел в виду, что у нас с клубом закончился трудовой договор. Мы ещё не обсуждали дальнейшее сотрудничество с «Зенитом». На пресс-конференции я сказал про увольнение в шуточной форме, мой ответ отсылал к прошлому вопросу от журналиста», — приводит слова Вергуна телеграм-канал «Перехват».