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«Сказал в шуточной форме». Вергун — о словах про увольнение из «Зенита»

«Сказал в шуточной форме». Вергун — о словах про увольнение из «Зенита»
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44-летний белорусский тренер Ростислав Вергун, являющийся временно исполняющим обязанности главного тренера команды Единой лиги ВТБ «Зенит», прокомментировал свои слова про увольнение из санкт-петербургского клуба после поражения в пятом и решающем матче серии за третье место с «Локомотивом-Кубань» (76:84; счёт в серии 2-3).

Единая лига ВТБ . За 3-е место
12 июня 2026, пятница. 13:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
76 : 84
Локомотив-Кубань
Краснодар
Зенит: Мун - 23, Роберсон - 16, Мартюк - 15, Фрейзер - 12, Жбанов - 3, Воронцевич - 3, Карасёв - 2, Бако - 2, Щербенев, Узинский, Емченко, Шаманич
Локомотив-Кубань: Миллер - 23, Мартин - 13, Хантер - 10, Хаджибегович - 10, Ищенко - 8, Темиров - 6, Мур - 5, Самойленко - 5, Квитковских - 4, Ведищев, Шеянов, Коновалов

«Слова про увольнение? Я имел в виду, что у нас с клубом закончился трудовой договор. Мы ещё не обсуждали дальнейшее сотрудничество с «Зенитом». На пресс-конференции я сказал про увольнение в шуточной форме, мой ответ отсылал к прошлому вопросу от журналиста», — приводит слова Вергуна телеграм-канал «Перехват».

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