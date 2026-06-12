Видео: раздевалка «Локомотива-Кубань» после завоевания бронзовых медалей Единой лиги

Пресс-служба команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» опубликовала видеоролик из раздевалки коллектива после победы в пятом и решающем матче серии за третье место с «Зенитом» (84:76; счёт в серии 3-2).

Лучшим игроком в составе краснодарского клуба стал капитан команды американский защитник Патрик Миллер, в активе которого 23 очка, один подбор, семь передач и пять потерь при коэффициенте эффективности «+28». Защитник Джеремайя Мартин записал на свой счёт 13 очков, три подбора, четыре передачи, один перехват и одну потерю.

Выставивший свою кандидатуру на драфт НБА Всеволод Ищенко закончил матч более чем за минут до конца четвёртой четверти, получив пятый фол. По итогам встречи у него восемь очков, шесть подборов, одна передача и три потери при коэффициенте эффективности «+6».