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Видео: раздевалка «Локомотива-Кубань» после завоевания бронзовых медалей Единой лиги

Видео: раздевалка «Локомотива-Кубань» после завоевания бронзовых медалей Единой лиги
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Пресс-служба команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» опубликовала видеоролик из раздевалки коллектива после победы в пятом и решающем матче серии за третье место с «Зенитом» (84:76; счёт в серии 3-2).

Единая лига ВТБ . За 3-е место
12 июня 2026, пятница. 13:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
76 : 84
Локомотив-Кубань
Краснодар
Зенит: Мун - 23, Роберсон - 16, Мартюк - 15, Фрейзер - 12, Жбанов - 3, Воронцевич - 3, Карасёв - 2, Бако - 2, Щербенев, Узинский, Емченко, Шаманич
Локомотив-Кубань: Миллер - 23, Мартин - 13, Хантер - 10, Хаджибегович - 10, Ищенко - 8, Темиров - 6, Мур - 5, Самойленко - 5, Квитковских - 4, Ведищев, Шеянов, Коновалов

Лучшим игроком в составе краснодарского клуба стал капитан команды американский защитник Патрик Миллер, в активе которого 23 очка, один подбор, семь передач и пять потерь при коэффициенте эффективности «+28». Защитник Джеремайя Мартин записал на свой счёт 13 очков, три подбора, четыре передачи, один перехват и одну потерю.

Выставивший свою кандидатуру на драфт НБА Всеволод Ищенко закончил матч более чем за минут до конца четвёртой четверти, получив пятый фол. По итогам встречи у него восемь очков, шесть подборов, одна передача и три потери при коэффициенте эффективности «+6».

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