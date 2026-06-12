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Форвард «Зенита» Роберсон прокомментировал поражение в пятом матче серии с «Локо»

Форвард «Зенита» Роберсон прокомментировал поражение в пятом матче серии с «Локо»
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Американский форвард «Зенита» Андре Роберсон подвёл итоги завершившегося сезона Единой лиги ВТБ, в котором его команда сначала уступила в полуфинале плей-офф УНИКСу (3-4 в серии), а затем в серии за третье место — «Локомотиву-Кубань» (2-3 в серии).

Единая лига ВТБ . За 3-е место
12 июня 2026, пятница. 13:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
76 : 84
Локомотив-Кубань
Краснодар
Зенит: Мун - 23, Роберсон - 16, Мартюк - 15, Фрейзер - 12, Жбанов - 3, Воронцевич - 3, Карасёв - 2, Бако - 2, Щербенев, Узинский, Емченко, Шаманич
Локомотив-Кубань: Миллер - 23, Мартин - 13, Хантер - 10, Хаджибегович - 10, Ищенко - 8, Темиров - 6, Мур - 5, Самойленко - 5, Квитковских - 4, Ведищев, Шеянов, Коновалов

«Это огромное разочарование — проиграть такой матч. Но горжусь ребятами, горжусь тренерским штабом, горжусь руководством клуба, что все вместе прошли через этот сезон. Он получился очень тяжёлым, нам пришлось преодолеть много трудностей, но мы продолжали бороться и в каждом матче давали себе шанс на победу. В двух последних сериях немного не хватило. Но главное, что я вынесу из этого сезона, — это отношения и связи, которые появились по ходу пути.

В баскетболе всё может повернуться в любую сторону — каждый матч это 50 на 50. Выходишь на площадку — и случиться может что угодно. «Локомотив» и УНИКС — отличные команды, снимаю перед ними шляпу, как они провели эти серии с нами. Но именно поэтому мы и любим эту игру. Те отношения, то братство, которое у нас появилось в раздевалке, остаются с тобой намного дольше, чем сама карьера. И именно это буду особенно ценить и помнить. Да, с баскетбольной точки зрения нам немного не хватило. Иногда так складывается. Но мы оставались вместе до самого конца», — приводит слова Роберсона пресс-служба «Зенита».

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
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