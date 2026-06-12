«Украшение плей-офф». Гендиректор Единой лиги — о противостоянии «Локомотива» и «Зенита»

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин подвела итоги серии за третье место между «Локомотивом-Кубань» и «Зенитом» (счёт в серии 3-2), победителем из которой вышли краснодарцы.

«Сезон завершился, интересно, что впервые в истории лиги он закончился не финалом, а серией за третье место «Зенит» — «Локо», которая получилась очень напряжённой.

У «Локомотива-Кубань» сегодня были невероятные эмоции после победы. Они выиграли бронзу, уступая в серии 0-2. Им удалось довести дело до решающего матча и закончить сезон на позитивной ноте — победой в Санкт-Петербурге. Поздравляю «Локо» с этим успехом, серия была напряжённой, эмоциональной, на длинной дистанции им удалось превзойти «Зенит», который, конечно, тоже очень старался. Считаю, что серия за третье место в итоге стала украшением плей-офф!» — приводит слова Корстин пресс-служба турнира.