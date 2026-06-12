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«Украшение плей-офф». Гендиректор Единой лиги — о противостоянии «Локомотива» и «Зенита»

«Украшение плей-офф». Гендиректор Единой лиги — о противостоянии «Локомотива» и «Зенита»
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Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин подвела итоги серии за третье место между «Локомотивом-Кубань» и «Зенитом» (счёт в серии 3-2), победителем из которой вышли краснодарцы.

Единая лига ВТБ . За 3-е место
12 июня 2026, пятница. 13:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
76 : 84
Локомотив-Кубань
Краснодар
Зенит: Мун - 23, Роберсон - 16, Мартюк - 15, Фрейзер - 12, Жбанов - 3, Воронцевич - 3, Карасёв - 2, Бако - 2, Щербенев, Узинский, Емченко, Шаманич
Локомотив-Кубань: Миллер - 23, Мартин - 13, Хантер - 10, Хаджибегович - 10, Ищенко - 8, Темиров - 6, Мур - 5, Самойленко - 5, Квитковских - 4, Ведищев, Шеянов, Коновалов

«Сезон завершился, интересно, что впервые в истории лиги он закончился не финалом, а серией за третье место «Зенит» — «Локо», которая получилась очень напряжённой.

У «Локомотива-Кубань» сегодня были невероятные эмоции после победы. Они выиграли бронзу, уступая в серии 0-2. Им удалось довести дело до решающего матча и закончить сезон на позитивной ноте — победой в Санкт-Петербурге. Поздравляю «Локо» с этим успехом, серия была напряжённой, эмоциональной, на длинной дистанции им удалось превзойти «Зенит», который, конечно, тоже очень старался. Считаю, что серия за третье место в итоге стала украшением плей-офф!» — приводит слова Корстин пресс-служба турнира.

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
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