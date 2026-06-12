Видео: Тимоти Шаламе разделся, празднуя победу «Нью-Йорка» с работниками арены

Известный голливудский актёр Тимоти Шаламе, болеющий за «Нью-Йорк Никс», присутствовал на четвёртом матче финальной серии плей-офф НБА. «Никс» отыгрались с «-29» и одержали победу (107:106), увеличив преимущество в серии до 3-1.

Член Зала славы баскетбола, пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Мэджик Джонсон назвал камбэк «Нью-Йорк Никс» величайшим в истории лиги.

После матча Шаламе, покидая «Мэдисон Сквер Гарден», не смог удержаться от бурного празднования вместе с работниками арены. В ходе эмоционального момента актёр начал снимать с себя одежду.

Напомним, пятый матч в серии состоится в ночь на 14 июня в Сан-Антонио.