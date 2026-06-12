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Президент Единой лиги Кущенко подвёл итоги сезона

Президент Единой лиги Кущенко подвёл итоги сезона
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Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко подвёл итоги завершившегося сезона, отметив успехи в организации соревнований, конкурентный плей-офф и новые форматы.

«Суперкубок-2026, Белград — лига показала всей Европе, как можем проводить соревнования, на каком уровне выступают наши лучшие клубы. Затем с нашим партнёром провели первый в истории Winline Basket Cup. Изменили немного регламент, добавили элементы шоу, по отзывам всем очень понравилось, мы близки к тому, чтобы продолжить кубок в этом формате. Был отличный «Финал четырёх» и особенно всем запомнился уникальный матч за третье место, где «Парма» покорила сердца болельщиков. Далее — наш 10-й юбилейный Матч звёзд, который и в спортивном, и в организационном плане удивляет каждый год. На него обращают внимание европейские коллеги, это визитная карточка лиги.

Следующая отсечка — конкурентный плей-офф, где я бы особенно выделил полуфинальную серию УНИКС — «Зенит», которая держала в напряжении до седьмого матча! Казанцы оставили в полуфинале много сил и эмоций, которых и не хватило на финал. Там их ждал ЦСКА в практически идеальном состоянии за последние годы. В нужный момент армейцы показали свой лучший баскетбол и забрали титул со счётом 4:0.

Украшение плей-офф — серия за третье место, которая закончилась уже после финального противостояния. Настолько напряжённой и увлекательной она была. Поздравляю «Локо», они смогли одержать три победы подряд после 0:2 и выиграть решающий матч здесь, в Санкт-Петербурге, что очень непросто. Итоги сезона вместе с клубами подведём и на Совете лиги 23 июня — там обсудим новые идеи, формат и регламент. Постараемся снова придумать что-то интересное, чтобы предстоящий сезон тоже запомнился», — сказал Кущенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

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