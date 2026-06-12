Серия за третье место Единой лиги: результат матча 12 июня

Сегодня, 12 июня, состоялся пятый матч серии за бронзовые медали Единой лиги ВТБ, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и краснодарский «Локомотив-Кубань».

Результат матча серии за третье место плей-офф Единой лиги 12 июня:

«Зенит» — «Локомотив-Кубань» — 76:84 (2-3).

Лучшим игроком матча стал капитан «Локо» Патрик Миллер, в его активе 23 очка, один подбор, семь передач и пять потерь при коэффициенте эффективности «+28». Таким образом, краснодарская команда стала обладателем бронзовых медалей Единой лиги в сезоне-2025/2026.

Напомним, действующим чемпионом Единой лиги является московский ЦСКА. В финале армейцы обыграли казанский УНИКС со счётом 4-0 в серии.