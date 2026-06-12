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Суперкубок Евролиги впервые пройдёт в сентябре в Абу-Даби

Суперкубок Евролиги впервые пройдёт в сентябре в Абу-Даби
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Предсезонный Суперкубок Евролиги состоится в сентябре 2026 года. Первый розыгрыш примет Абу-Даби (ОАЭ). Об этом сообщает BasketNews со ссылкой на свои источники.

В числе участников — «Олимпиакос», «Реал Мадрид» и «Фенербахче» (действующий чемпион, серебряный призёр и бывший чемпион). Четвёртый участник Суперкубка пока неизвестен. Евролига может оставлять это место вакантным и предоставлять командам уайлд-кард.

Следующее заседание Совета Евролиги запланировано на 26 июня. Помимо формата и дат проведения предсезонного турнира, на нём будет объявлен итоговый список команд-участниц Евролиги сезона-2026/2027.

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