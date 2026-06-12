Стал известен состав участников Еврокубка на сезон-2026/2027

Стал известен итоговый список участников Еврокубка на сезон-2026/2027. В турнире примут участие 32 клуба, 25 из которых получили пятилетние лицензии, а семь — однолетние уайлд-кард. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Пятилетние лицензии получили:

«Монако», «Бурк», «Ле Ман» (все — Франция), «Бахчешехир», «Бешикташ», «Тюрк Телеком» (все — Турция), «Тортона», «Тренто», «Венеция» (все — Италия), «Арис», ПАОК (оба — Греция), «Скайлайнерс», «Ратиофарм Ульм», «Хемниц» (все — Германия), «Нептунас», «Литкабелис» (оба — Литва), «Тенерифе» (Испания), «Клуж-Напока» (Румыния), «Лондон Лайонс» (Великобритания), «Хапоэль» Иерусалим (Израиль), «Будучность» (Черногория), «Цедевита» (Словения).

Однолетние уайлд-кард получили:

«Балкан Ботевград» (Болгария), «Шлёнск» (Польша), «Рига Зелли» (Латвия), «Манреса» (Испания), «Тофаш» (Турция), «Росток Сивулвз» (Германия), «Рим», «Наполи» (Италия), «Шяуляй» (Литва).

Напомним, действующим победителем турнира является баскетбольный клуб «Бурк» (Франция).