Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стал известен состав участников Еврокубка на сезон-2026/2027

Стал известен состав участников Еврокубка на сезон-2026/2027
Комментарии

Стал известен итоговый список участников Еврокубка на сезон-2026/2027. В турнире примут участие 32 клуба, 25 из которых получили пятилетние лицензии, а семь — однолетние уайлд-кард. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Пятилетние лицензии получили:

«Монако», «Бурк», «Ле Ман» (все — Франция), «Бахчешехир», «Бешикташ», «Тюрк Телеком» (все — Турция), «Тортона», «Тренто», «Венеция» (все — Италия), «Арис», ПАОК (оба — Греция), «Скайлайнерс», «Ратиофарм Ульм», «Хемниц» (все — Германия), «Нептунас», «Литкабелис» (оба — Литва), «Тенерифе» (Испания), «Клуж-Напока» (Румыния), «Лондон Лайонс» (Великобритания), «Хапоэль» Иерусалим (Израиль), «Будучность» (Черногория), «Цедевита» (Словения).

Однолетние уайлд-кард получили:

«Балкан Ботевград» (Болгария), «Шлёнск» (Польша), «Рига Зелли» (Латвия), «Манреса» (Испания), «Тофаш» (Турция), «Росток Сивулвз» (Германия), «Рим», «Наполи» (Италия), «Шяуляй» (Литва).

Напомним, действующим победителем турнира является баскетбольный клуб «Бурк» (Франция).

Читайте далее:
Проклятие снято! «Олимпиакос» стал чемпионом Евролиги, одолев могучий «Реал»
Проклятие снято! «Олимпиакос» стал чемпионом Евролиги, одолев могучий «Реал»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android