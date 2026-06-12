Форвард «Локо» Темиров: мы поезд, который не останавливается

Форвард «Локомотива-Кубань» Кирилл Темиров подвёл итоги сезона, в котором краснодарцы выиграли бронзовые медали Единой лиги ВТБ, победив «Зенит» в решающем пятом матче серии за третье место (84:76, 3-2).

— Как оценишь итоги сезона?

— У нас были и взлёты, и падения, и смена главного тренера. В такой ситуации бронза — хороший результат. Как я уже говорил в предыдущем интервью, нас считали андердогами, а мы взяли, приехали и доказали, что мы РЖД — поезд, который не останавливается. Поэтому всем спасибо.

— Доволен собой?

— Конечно! Если бы проиграли, не был бы доволен, а когда выиграли, я всегда доволен.

— А что можешь сказать для фанатов?

— Здорово, что на матче было много наших болельщиков, после матча долго с ними общались. Если б не они, мы бы не забрали медальки, поэтому им отдельное большое спасибо. Без нашего шестого игрока мы никуда, — сказал Темиров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.