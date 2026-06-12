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Форвард «Локо» Темиров: мы поезд, который не останавливается

Форвард «Локо» Темиров: мы поезд, который не останавливается
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Форвард «Локомотива-Кубань» Кирилл Темиров подвёл итоги сезона, в котором краснодарцы выиграли бронзовые медали Единой лиги ВТБ, победив «Зенит» в решающем пятом матче серии за третье место (84:76, 3-2).

Единая лига ВТБ . За 3-е место
12 июня 2026, пятница. 13:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
76 : 84
Локомотив-Кубань
Краснодар
Зенит: Мун - 23, Роберсон - 16, Мартюк - 15, Фрейзер - 12, Жбанов - 3, Воронцевич - 3, Карасёв - 2, Бако - 2, Щербенев, Узинский, Емченко, Шаманич
Локомотив-Кубань: Миллер - 23, Мартин - 13, Хантер - 10, Хаджибегович - 10, Ищенко - 8, Темиров - 6, Мур - 5, Самойленко - 5, Квитковских - 4, Ведищев, Шеянов, Коновалов

— Как оценишь итоги сезона?
— У нас были и взлёты, и падения, и смена главного тренера. В такой ситуации бронза — хороший результат. Как я уже говорил в предыдущем интервью, нас считали андердогами, а мы взяли, приехали и доказали, что мы РЖД — поезд, который не останавливается. Поэтому всем спасибо.

— Доволен собой?
— Конечно! Если бы проиграли, не был бы доволен, а когда выиграли, я всегда доволен.

— А что можешь сказать для фанатов?
— Здорово, что на матче было много наших болельщиков, после матча долго с ними общались. Если б не они, мы бы не забрали медальки, поэтому им отдельное большое спасибо. Без нашего шестого игрока мы никуда, — сказал Темиров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

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Комментарии
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