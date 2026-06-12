Гомельский высказался о победе «Локо» в пятом матче серии с «Зенитом»

Авторитетный российский аналитик и комментатор Владимир Гомельский прокомментировал победу краснодарского «Локомотива-Кубань» в пятом матче серии за третье место Единой лиги ВТБ с санкт-петербургским «Зенитом» (84:76, 3-2). Железнодорожники выиграли бронзовые медали Единой лиги.

«В Санкт-Петербурге состоялся пятый матч серии за бронзовые медали между «Зенитом» и «Локо». «Зенит» вновь, как и в полуфинальной серии с УНИКСом, умудрился проиграть три матча подряд. Занимательно, что хозяева забрали 17 подборов под чужим щитом и всё равно проиграли. Ужасающий процент реализации дальних бросков, слабая игра в защите против лидеров «Локо»: Миллера, Мартина, Хантера и Хаджибеговича.

Во второй половине заключительной четверти, когда разрыв в счёте в пользу гостей сократился до трёх очков, «Зенит» ни разу не сумел остановить атаку соперников. У меня сложилось впечатление, что в заключительном матче сезона многие игроки в обеих командах выходили на площадку с целью обеспечить себе продление контракта. У игроков «Локо» это получилось лучше», — написал Гомельский в своём телеграм-канале.