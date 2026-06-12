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Гомельский высказался о победе «Локо» в пятом матче серии с «Зенитом»

Гомельский высказался о победе «Локо» в пятом матче серии с «Зенитом»
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Авторитетный российский аналитик и комментатор Владимир Гомельский прокомментировал победу краснодарского «Локомотива-Кубань» в пятом матче серии за третье место Единой лиги ВТБ с санкт-петербургским «Зенитом» (84:76, 3-2). Железнодорожники выиграли бронзовые медали Единой лиги.

Единая лига ВТБ . За 3-е место
12 июня 2026, пятница. 13:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
76 : 84
Локомотив-Кубань
Краснодар
Зенит: Мун - 23, Роберсон - 16, Мартюк - 15, Фрейзер - 12, Жбанов - 3, Воронцевич - 3, Карасёв - 2, Бако - 2, Щербенев, Узинский, Емченко, Шаманич
Локомотив-Кубань: Миллер - 23, Мартин - 13, Хантер - 10, Хаджибегович - 10, Ищенко - 8, Темиров - 6, Мур - 5, Самойленко - 5, Квитковских - 4, Ведищев, Шеянов, Коновалов

«В Санкт-Петербурге состоялся пятый матч серии за бронзовые медали между «Зенитом» и «Локо». «Зенит» вновь, как и в полуфинальной серии с УНИКСом, умудрился проиграть три матча подряд. Занимательно, что хозяева забрали 17 подборов под чужим щитом и всё равно проиграли. Ужасающий процент реализации дальних бросков, слабая игра в защите против лидеров «Локо»: Миллера, Мартина, Хантера и Хаджибеговича.

Во второй половине заключительной четверти, когда разрыв в счёте в пользу гостей сократился до трёх очков, «Зенит» ни разу не сумел остановить атаку соперников. У меня сложилось впечатление, что в заключительном матче сезона многие игроки в обеих командах выходили на площадку с целью обеспечить себе продление контракта. У игроков «Локо» это получилось лучше», — написал Гомельский в своём телеграм-канале.

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