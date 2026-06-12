Яннис Адетокунбо намекнул на переход в «Майами Хит» постом с песней Дрейка

Греческий форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо опубликовал на своей странице в социальных сетях фотографию и сопроводил её фрагментом песни известного канадского рэп-исполнителя Дрейка, где присутствуют слова «Мы в Майами зажигаем на полную катушку». Пост уже набрал сотни тысяч лайков.

Фото: Социальные сети Янниса Адетокунбо

Ранее сообщалось, что «Милуоки Бакс» планируют обменять Адетокунбо летом 2026 года, а «Майами» называется главным претендентом на игрока. Сам баскетболист ранее публично не комментировал слухи о своём будущем.

В прошедшем сезоне греческий форвард провёл за «Милуоки» 36 матчей, набирая 27,6 очка, делая 9,8 подбора и 5,4 передачи в среднем за игру. «Бакс» завершили сезон-2025/2026 с балансом 32-50, впервые за 10-летие не попав в плей-офф.