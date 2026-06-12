Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Яннис Адетокунбо намекнул на переход в «Майами Хит» постом с песней Дрейка

Яннис Адетокунбо намекнул на переход в «Майами Хит» постом с песней Дрейка
Комментарии

Греческий форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо опубликовал на своей странице в социальных сетях фотографию и сопроводил её фрагментом песни известного канадского рэп-исполнителя Дрейка, где присутствуют слова «Мы в Майами зажигаем на полную катушку». Пост уже набрал сотни тысяч лайков.

Фото: Социальные сети Янниса Адетокунбо

Ранее сообщалось, что «Милуоки Бакс» планируют обменять Адетокунбо летом 2026 года, а «Майами» называется главным претендентом на игрока. Сам баскетболист ранее публично не комментировал слухи о своём будущем.

В прошедшем сезоне греческий форвард провёл за «Милуоки» 36 матчей, набирая 27,6 очка, делая 9,8 подбора и 5,4 передачи в среднем за игру. «Бакс» завершили сезон-2025/2026 с балансом 32-50, впервые за 10-летие не попав в плей-офф.

Сейчас читают:
Адетокунбо доступен для обмена из «Милуоки»! Где продолжит карьеру Яннис?
Адетокунбо доступен для обмена из «Милуоки»! Где продолжит карьеру Яннис?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android