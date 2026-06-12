Стало известно, с кем сыграет сборная России на летних сборах в Сочи

Мужская сборная России по баскетболу под руководством главного тренера Зорана Лукича начала подготовку к летним товарищеским матчам. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Российской федерации баскетбола (РФБ).
Команда Зорана Лукича собралась в УТЦ «Новогорск», а с 11 июня продолжает работу в Сочи. Сборная России будет тренироваться на базе «Юг Спорт» до 25 июня. Затем 26 июня она сыграет с командой Турции, а 28 июня — со сборной Венгрии.
В состав на летний сбор включены:
Защитники:
Глеб Бухалов;
Кирилл Григорьев;
Антон Карданахишвили;
Владимир Карпенко;
Максим Личутин;
Александр Щербенев.
Форварды:
Максим Барашков;
Михаил Беленицкий;
Андрей Лопатин;
Александр Петенев;
Павел Рябков;
Павел Савков.
Центровые:
Кирилл Елатонцев;
Илья Кривых;
Максим Огарков;
Глеб Фирсов;
Илья Фролов.