Стало известно, с кем сыграет сборная России на летних сборах в Сочи

Мужская сборная России по баскетболу под руководством главного тренера Зорана Лукича начала подготовку к летним товарищеским матчам. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Российской федерации баскетбола (РФБ).

Команда Зорана Лукича собралась в УТЦ «Новогорск», а с 11 июня продолжает работу в Сочи. Сборная России будет тренироваться на базе «Юг Спорт» до 25 июня. Затем 26 июня она сыграет с командой Турции, а 28 июня — со сборной Венгрии.

В состав на летний сбор включены:

Защитники:

Глеб Бухалов;

Кирилл Григорьев;

Антон Карданахишвили;

Владимир Карпенко;

Максим Личутин;

Александр Щербенев.

Форварды:

Максим Барашков;

Михаил Беленицкий;

Андрей Лопатин;

Александр Петенев;

Павел Рябков;

Павел Савков.

Центровые:

Кирилл Елатонцев;

Илья Кривых;

Максим Огарков;

Глеб Фирсов;

Илья Фролов.