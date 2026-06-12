Тейтум — о финале НБА: не болею ни за кого. Помогает то, что у меня уже есть титул

Американский форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум признался, что с интересом наблюдает за финальной серией НБА между «Нью-Йорк Никс» и «Сан-Антонио Спёрс» в качестве болельщика. По его словам, он не поддерживает ни одну из команд, и наличие чемпионского титула позволяет ему спокойно смотреть плей-офф со стороны.

«Не болею ни за кого, я также не против кого-то. Думаю, мне помогает то, что я уже выиграл титул, поэтому мне немного легче спать по ночам», — приводит слова Тейтума Clutch Points в социальной сети Х.

Напомним, пятый матч в серии состоится в ночь на 14 июня в Сан-Антонио. «Нью-Йорк Никс» лидируют в серии со счётом 3-1.